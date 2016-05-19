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Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos

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Albergue Municipal de Burgos

Dispoñible sen conexión
249
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Albergue de burgos

C/ Fernán González, 28
Burgos

947 46 09 22

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Concello de Burgos

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Burgos

Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Asociación

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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