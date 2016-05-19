Camiño Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Fernán González, 28
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Albergue Municipal de Burgos
Dispoñible sen conexión
2490
C/ Fernán González, 28
Burgos
Propiedade do albergue: Concello de Burgos
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Asociación de Amigos do Camiño de Santiago de Burgos
Persoa encargada de atender o albergue: Hospitaleros da Asociación
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tempo 04H 55’
Dificultade media
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