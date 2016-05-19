Bide Frantsesa Agesetik Burgosera
Fernán González kalea, 28
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Burgosko Udal Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2490
Fernán González kalea, 28
Burgosen
Aterpetxearen jabegoa: Burgosko Udala
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Burgosko Done Jakue Bidearen Lagunen Elkartea
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Elkartearen ospitalekoak
Oharrak:
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak