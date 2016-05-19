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Camí Francès Etapa d'Agés a Burgos

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Alberg municipal de Burgos

Disponible sense connexió
250
0
Albergue de burgos

C/ Fernán González, 28
Burgos

947 46 09 22

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Ajuntament de Burgos

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Associació d'Amics del Camí de Santiago de Burgos

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Hospitaleros de l'Associació

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Agés a Burgos Etapa 12

Etapa d'Agés a Burgos

km 23,0
Temps 04H 55’
Dificultat mitjana
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