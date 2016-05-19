Camino Francés Etapa de Agés a Burgos
C/ Fernán González, 28
Albergue Municipal de Burgos
Disponible sin conexión
282221
C/ Fernán González, 28
Burgos
Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Burgos
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos
Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Asociación
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 12
Etapa de Agés a Burgos
km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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