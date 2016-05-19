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Camino Francés Etapa de Agés a Burgos

Albergue Municipal de Burgos

Disponible sin conexión
282
221
Albergue de burgos

C/ Fernán González, 28
Burgos

947 46 09 22

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Ayuntamiento de Burgos

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Burgos

Persona encargada de atender el albergue: Hospitaleros de la Asociación

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Agés a Burgos Etapa 12

Etapa de Agés a Burgos

km 23,0
Tiempo 04H 55’
Dificultad Media
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