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Albergue Mundoalbergue
C/ San Clemente, 26
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel Señarís Regueiro
Observacións: Casa unifamiliar de tres plantas. Na planta baixa están as zonas comúns (cociña- comedor, salón) aseo, terrazas e xardín. Na primeira planta o dormitorio e na de arriba os baños. Servizo de almorzo buffet por 3 euros. Serven froita e tamén chocolate con churros (prezos aparte).
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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