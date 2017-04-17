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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue Mundoalbergue

Dispoñible sen conexión
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Albergue mundoalbergue

C/ San Clemente, 26
Santiago de Compostela

981 58 86 25, 674 415 600

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: José Manuel Señarís Regueiro

Observacións: Casa unifamiliar de tres plantas. Na planta baixa están as zonas comúns (cociña- comedor, salón) aseo, terrazas e xardín. Na primeira planta o dormitorio e na de arriba os baños. Servizo de almorzo buffet por 3 euros. Serven froita e tamén chocolate con churros (prezos aparte).

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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