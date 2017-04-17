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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Mundoalbergue

Disponible sin conexión
986
98
Albergue mundoalbergue

C/ San Clemente, 26
Santiago de Compostela

981 58 86 25, 674 415 600

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: José Manuel Señarís Regueiro

Observaciones: Casa unifamiliar de tres plantas. En la planta baja están las zonas comunes (cocina- comedor, salón) aseo, terrazas y jardín. En la primera planta el dormitorio y en la de arriba los baños. Servicio de desayuno buffet por 3 euros. Sirven fruta y también chocolate con churros (precios aparte).

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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