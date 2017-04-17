Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
C/ San Clemente, 26
Albergue Mundoalbergue
Disponible sin conexión
98698
C/ San Clemente, 26
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: José Manuel Señarís Regueiro
Observaciones: Casa unifamiliar de tres plantas. En la planta baja están las zonas comunes (cocina- comedor, salón) aseo, terrazas y jardín. En la primera planta el dormitorio y en la de arriba los baños. Servicio de desayuno buffet por 3 euros. Sirven fruta y también chocolate con churros (precios aparte).
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 31
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos