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Mundo aterpetxea aterpetxea
San Klemente kalea, 26
Santiago
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Manuel Señorís Regueiro
Oharrak: Hiru solairuko familia bakarreko etxea. Beheko solairuan daude gune komunak (sukalde-jangela, egongela) komuna, terrazak eta lorategia. Lehenengo solairuan logelak eta goiko solairuan bainugelak. Buffeteko gosaria, 3 euroren truke. Fruta zerbitzatzen dute eta txokolatea ere bai (prezioak aparte).
Bide frantsesa
Pedrouzotik Santiagorako etapa
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak