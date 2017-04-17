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Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

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Mundo aterpetxea aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
925
0
Albergue mundoalbergue

San Klemente kalea, 26
Santiago

981 58 86 25, 674 415 600

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: José Manuel Señorís Regueiro

Oharrak: Hiru solairuko familia bakarreko etxea. Beheko solairuan daude gune komunak (sukalde-jangela, egongela) komuna, terrazak eta lorategia. Lehenengo solairuan logelak eta goiko solairuan bainugelak. Buffeteko gosaria, 3 euroren truke. Fruta zerbitzatzen dute eta txokolatea ere bai (prezioak aparte).

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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