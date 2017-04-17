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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg Mundoalbergue

Disponible sense connexió
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Albergue mundoalbergue

C/ Sant Clement, 26
Santiago de Compostel·la

981 58 86 25, 674 415 600

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel Señarís Regueiro

Observacions: Casa unifamiliar de tres plantes. En la planta baixa estan les zones comunes (cuina- menjador, saló) condícia, terrasses i jardí. En la primera planta el dormitori i en la d'a dalt els banys. Servei de desdejuni buffet per 3 euros. Serveixen fruita i també xocolata amb xurros (preus aparti).

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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