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Alberg Mundoalbergue
C/ Sant Clement, 26
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: José Manuel Señarís Regueiro
Observacions: Casa unifamiliar de tres plantes. En la planta baixa estan les zones comunes (cuina- menjador, saló) condícia, terrasses i jardí. En la primera planta el dormitori i en la d'a dalt els banys. Servei de desdejuni buffet per 3 euros. Serveixen fruita i també xocolata amb xurros (preus aparti).
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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