Camiño Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Avenida da Mercé, 60
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Albergue Mosteiro da Magdalena
Dispoñible sen conexión
2640
Avenida da Mercé, 60
Sarria (Lugo)
Propiedade do albergue: Pais Mercedarios
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Pais Mercedarios
Persoa encargada de atender o albergue: Mireia
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tempo 04H 15’
Dificultade media
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