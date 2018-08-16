Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa
Merced etorbidea, 60
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Magdalenako Monasterioko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
2640
Merced etorbidea, 60
Sarria (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Mesedetako gurasoak
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mesedetako gurasoak
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mireia
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 26
Triacastela eta Sarria arteko etapa
km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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