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Bide Frantsesa Triacastela eta Sarria arteko etapa

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Magdalenako Monasterioko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
264
0
Albergue monasterio magdalena

Merced etorbidea, 60
Sarria (Lugo)

+ 34 684 045391

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Mesedetako gurasoak

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Mesedetako gurasoak

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mireia

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Triacastela eta Sarria arteko etapa Etapa 26

Triacastela eta Sarria arteko etapa

km 18,0
Denbora 04H 15’
Zailtasuna ERTAINA
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Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

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Honela ikusten dute erromesek Magdalenako Monasterioko aterpetxea

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