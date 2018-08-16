Camino Francés Etapa de Triacastela a Sarria
Avenida de la Merced, 60
Albergue Monasterio de la Magdalena
Disponible sin conexión
31927
Avenida de la Merced, 60
Sarria (Lugo)
Propiedad del albergue: Padres Mercedarios
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Padres Mercedarios
Persona encargada de atender el albergue: Mireia
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Tiempo 04H 15’
Dificultad Media
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