Camí Francès Etapa de Triacastela a Sarria
Avinguda de la Mercè, 60
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Albergui Monestir de la Magdalena
Disponible sense connexió
2650
Avinguda de la Mercè, 60
Sarria (Lugo)
Propietat de l'alberg: Pares Mercedarios
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Pares Mercedarios
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mireia
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 26
Etapa de Triacastela a Sarria
km 18,3
Temps 04H 15’
Dificultat mitjana
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