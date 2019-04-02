Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
24722 Foncebadón
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Albergue Monte Irago
Dispoñible sen conexión
5210
24722 Foncebadón
Foncebadón (León)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Iena e Constant
Observacións: Reformado nov 2021 . Conta con restaurante e bar
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tempo
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