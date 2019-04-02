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Camiño Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

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Albergue Monte Irago

Dispoñible sen conexión
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Albergue monte irago

24722 Foncebadón
Foncebadón (León)

655 329 667

[email protected]

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Iena e Constant

Observacións: Reformado nov 2021 . Conta con restaurante e bar

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tempo
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