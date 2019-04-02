Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
24722 Ahokadura
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Irago mendiko aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
5210
24722 Ahokadura
Foncebadon (Leon)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iena eta Constant
Oharrak: 2021 azaroko aldaketa Jatetxea eta taberna ditu
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 21
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa
km 25,9
Denbora
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