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Bide Frantsesa Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

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Irago mendiko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
521
0
Albergue monte irago

24722 Ahokadura
Foncebadon (Leon)

655 329 667

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Iena eta Constant

Oharrak: 2021 azaroko aldaketa Jatetxea eta taberna ditu

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa Etapa 21

Astorgatik Foncebadonera bitarteko etapa

km 25,9
Denbora
Zailtasuna stages.dificultad.null
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Honela ikusten dute erromesek Irago mendiko aterpetxea

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