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Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón

Albergue Monte Irago

Disponible sin conexión
548
149
Albergue monte irago

24722 Foncebadón
Foncebadón (León)

655 329 667

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Iena y Constant

Observaciones: Reformado nov 2021 . Cuenta con restaurante y bar

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa de Astorga a Foncebadón

km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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