Camino Francés Etapa de Astorga a Foncebadón
24722 Foncebadón
Albergue Monte Irago
Disponible sin conexión
548149
24722 Foncebadón
Foncebadón (León)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Iena y Constant
Observaciones: Reformado nov 2021 . Cuenta con restaurante y bar
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa de Astorga a Foncebadón
km 25,9
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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