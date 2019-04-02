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Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón

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Albergui Muntanya Irago

Disponible sense connexió
521
0
Albergue monte irago

24722 Foncebadón
Foncebadón (Lleó)

655 329 667

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iena i Constant

Observacions: Reformat nov 2021 . Compta amb restaurant i bar

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa d'Astorga a Foncebadón Etapa 21

Etapa d'Astorga a Foncebadón

km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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