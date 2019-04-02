Camí Francès Etapa d'Astorga a Foncebadón
24722 Foncebadón
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Albergui Muntanya Irago
Disponible sense connexió
5210
24722 Foncebadón
Foncebadón (Lleó)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Iena i Constant
Observacions: Reformat nov 2021 . Compta amb restaurant i bar
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 21
Etapa d'Astorga a Foncebadón
km 25,9
Temps
Dificultat stages.dificultad.null
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