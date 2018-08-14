Camiño Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
Avenida de Compostela, 16, 1ª planta
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Albergue Mirás
Dispoñible sen conexión
210
Avenida de Compostela, 16, 1ª planta
Sigüeiro
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Concepción Mirás Rico
Observacións:
Camiño Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 5
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
km 24,8
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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