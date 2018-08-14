Camí Anglès Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro
Avinguda de Compostela, 16, 1ª planta
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Alberg Mirás
Disponible sense connexió
210
Avinguda de Compostela, 16, 1ª planta
Sigüeiro
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Concepción Mirás Ric
Observacions:
Camí Anglès
Etapes 7
km 155,2
Etapa 5
Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro
km 24,8
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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