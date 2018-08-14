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Camí Anglès Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

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Alberg Mirás

Disponible sense connexió
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Albergue miras

Avinguda de Compostela, 16, 1ª planta
Sigüeiro

881 981 909, 619 265 693, 685 445 921, 650 175 934

[email protected]

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Concepción Mirás Ric

Observacions:

Camí Anglès

Camí Anglès

Etapes 7
km 155,2
Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro Etapa 5

Etapa d'Hospital de Boira a Sigüeiro

km 24,8
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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