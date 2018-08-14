Bide Ingelesa Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa
Compostela etorbidea 16, 1. solairua
Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.
Mitás aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
210
Compostela etorbidea 16, 1. solairua
Jarrai ezazu
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Concepción Misás Rico
Oharrak:
Bide ingelesa
Etapak 7
km 154,7
Etapa 5
Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa
km 24,8
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?
Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.
"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?
Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.
Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritziaIkusi denak