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Bide Ingelesa Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa

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Mitás aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
21
0
Albergue miras

Compostela etorbidea 16, 1. solairua
Jarrai ezazu

881 981 909, 619 265 693, 685 445921, 650 175 934

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Concepción Misás Rico

Oharrak:

Bide ingelesa

Bide ingelesa

Etapak 7
km 154,7
Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa Etapa 5

Brumatik Sigüeirorako Ospitaleko etapa

km 24,8
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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