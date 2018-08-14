Camino Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
Avenida de Compostela, 16, 1ª planta
Albergue Mirás
Disponible sin conexión
542
Avenida de Compostela, 16, 1ª planta
Sigüeiro
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Concepción Mirás Rico
Observaciones:
Camino Inglés
Etapas 7
km 155,2
Etapa 5
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro
km 24,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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