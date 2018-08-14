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Camino Inglés Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

Albergue Mirás

Disponible sin conexión
54
2
Albergue miras

Avenida de Compostela, 16, 1ª planta
Sigüeiro

881 981 909, 619 265 693, 685 445 921, 650 175 934

[email protected]

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Concepción Mirás Rico

Observaciones:

Camino Inglés

Camino Inglés

Etapas 7
km 155,2
Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro Etapa 5

Etapa de Hospital de Bruma a Sigüeiro

km 24,8
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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