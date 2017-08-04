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Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

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Albergue Milladoiro

Dispoñible sen conexión
18
0
Albergue milladoiro

Rúa Buxo, s/n.
Ou Milladoiro

981 938 382

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño Portugués en Ames e Teo

Persoa encargada de atender o albergue: Lola e Ánxeles

Observacións: Cheminea de leña en sala común.Situado a 8 km da Catedral de Santiago.

Camiño Portugués

Camiño Portugués

Etapas 6
km 118,8
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela Etapa 6

Etapa de Padrón a Santiago de Compostela

km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
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