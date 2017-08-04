Camiño Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Rúa Buxo, s/n.
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Milladoiro
Dispoñible sen conexión
180
Rúa Buxo, s/n.
Ou Milladoiro
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño Portugués en Ames e Teo
Persoa encargada de atender o albergue: Lola e Ánxeles
Observacións: Cheminea de leña en sala común.Situado a 8 km da Catedral de Santiago.
Camiño Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tempo 06H 00’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo