Albergue Milladoiro

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Amigos do Camiño Portugués en Ames e Teo

Persoa encargada de atender o albergue: Lola e Ánxeles

Observacións: Cheminea de leña en sala común.Situado a 8 km da Catedral de Santiago.