Camí Portuguès Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
Calli Buxo, s/n.
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Alberg Milladoiro
Disponible sense connexió
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Calli Buxo, s/n.
O Milladoiro
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Amics do Camiño Portuguès en Estimis i Teo
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lola i Ánxeles
Observacions: Xemeneia de llenya en sala comuna.Situat a 8 km de la Catedral de Santiago.
Camí Portuguès
Etapes 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padró a Santiago de Compostel·la
km 25,2
Temps 06H 00’
Dificultat mitjana
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