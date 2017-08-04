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Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa

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Milladoiro Aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
18
0
Albergue milladoiro

Batxo kalea, z/g.
O Milladoiro

981 938382

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Camino do Camiño portugesa Ames eta Teoren artean

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lola eta Ansels

Oharrak: Egurrezko tximinia areto arruntean.Santiago Katedraletik 8 km-ra dago.

Portugalgo bidea

Portugalgo bidea

Etapak 6
km 117,9
Santiagoko Erroldaren etapa Etapa 6

Santiagoko Erroldaren etapa

km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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