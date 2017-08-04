Portugalgo Bidea Santiagoko Erroldaren etapa
Batxo kalea, z/g.
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Milladoiro Aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
180
Batxo kalea, z/g.
O Milladoiro
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Camino do Camiño portugesa Ames eta Teoren artean
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lola eta Ansels
Oharrak: Egurrezko tximinia areto arruntean.Santiago Katedraletik 8 km-ra dago.
Portugalgo bidea
Etapak 6
km 117,9
Etapa 6
Santiagoko Erroldaren etapa
km 25,2
Denbora 06H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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