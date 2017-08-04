Camino Portugués Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
Calle Buxo, s/n.
Albergue Milladoiro
Disponible sin conexión
328
Calle Buxo, s/n.
O Milladoiro
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos do Camiño Portugués en Ames y Teo
Persona encargada de atender el albergue: Lola y Ánxeles
Observaciones: Chimenea de leña en sala común. Situado a 8 km de la Catedral de Santiago.
Camino Portugués
Etapas 6
km 118,8
Etapa 6
Etapa de Padrón a Santiago de Compostela
km 25,2
Tiempo 06H 00’
Dificultad Media
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