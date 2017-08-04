Albergue Milladoiro

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Amigos do Camiño Portugués en Ames y Teo

Persona encargada de atender el albergue: Lola y Ánxeles

Observaciones: Chimenea de leña en sala común. Situado a 8 km de la Catedral de Santiago.