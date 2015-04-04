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Albergue Mercadoiro
Aldea de Mercadoiro, 2. (Parroquia de Santiago de Laxe, Concello de Paradela)
Mercadoiro (Lugo)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Manuel Canillas Fontes
Observacións: Mercadoiro está formado polo albergue e o restaurante, onde apostan polo caldo galego, as carnes vermellas, a paella valenciana. O albergue é unha construción tradicional rehabilitada do século XVIII.
Camiño Francés
Etapa de Sarria a Portomarín
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