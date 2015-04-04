Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Sarria a Portomarín

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Mercadoiro

Disponible sense connexió
430
0
Albergue mercadoiro

Llogaret de Mercadoiro, 2. (Parròquia de Santiago de Laxe, Concello de Paradela)
Mercadoiro (Lugo)

982 545 359

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Canilles Fuentes

Observacions: Mercadoiro està format per l'alberg i el restaurant, on aposten pel brou gallec, les carns vermelles, la paella valenciana. L'alberg és una construcció tradicional rehabilitada del segle XVIII.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Temps 05H 00’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies