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Alberg Mercadoiro
Llogaret de Mercadoiro, 2. (Parròquia de Santiago de Laxe, Concello de Paradela)
Mercadoiro (Lugo)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Manuel Canilles Fuentes
Observacions: Mercadoiro està format per l'alberg i el restaurant, on aposten pel brou gallec, les carns vermelles, la paella valenciana. L'alberg és una construcció tradicional rehabilitada del segle XVIII.
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