Albergue Mercadoiro

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Canillas Fuentes

Observaciones: Mercadoiro está formado por el albergue y el restaurante, donde apuestan por el caldo gallego, las carnes rojas, la paella valenciana. El albergue es una construcción tradicional rehabilitada del siglo XVIII.