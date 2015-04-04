Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín
Aldea de Mercadoiro, 2. (Parroquia de Santiago de Laxe, Concello de Paradela)
Albergue Mercadoiro
Disponible sin conexión
446104
Aldea de Mercadoiro, 2. (Parroquia de Santiago de Laxe, Concello de Paradela)
Mercadoiro (Lugo)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Manuel Canillas Fuentes
Observaciones: Mercadoiro está formado por el albergue y el restaurante, donde apuestan por el caldo gallego, las carnes rojas, la paella valenciana. El albergue es una construcción tradicional rehabilitada del siglo XVIII.
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 27
Etapa de Sarria a Portomarín
km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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