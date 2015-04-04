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Camino Francés Etapa de Sarria a Portomarín

Albergue Mercadoiro

Disponible sin conexión
446
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Albergue mercadoiro

Aldea de Mercadoiro, 2. (Parroquia de Santiago de Laxe, Concello de Paradela)
Mercadoiro (Lugo)

982 545 359

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Manuel Canillas Fuentes

Observaciones: Mercadoiro está formado por el albergue y el restaurante, donde apuestan por el caldo gallego, las carnes rojas, la paella valenciana. El albergue es una construcción tradicional rehabilitada del siglo XVIII.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Sarria a Portomarín Etapa 27

Etapa de Sarria a Portomarín

km 22,4
Tiempo 05H 00’
Dificultad Media
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