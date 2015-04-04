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Mercadoiro aterpetxea
Mercadoiro auzoa, 2. (Laxeko Santiago Parrokia, Paradelako Concello)
Mercadoiro (Lugo)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Canpolos Fuentes
Oharrak: Mercadoiro aterpetxeak eta jatetxeak osatzen dute. Bertan, Galiziako salda, haragi gorriak eta paella valentziarra daude. XVIII. mendeko eraikin tradizionala da aterpetxea.
Bide frantsesa
Sarriatik Portomarinerako etapa
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