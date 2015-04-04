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Bide Frantsesa Sarriatik Portomarinerako etapa

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Mercadoiro aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
430
0
Albergue mercadoiro

Mercadoiro auzoa, 2. (Laxeko Santiago Parrokia, Paradelako Concello)
Mercadoiro (Lugo)

982 545359

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Manuel Canpolos Fuentes

Oharrak: Mercadoiro aterpetxeak eta jatetxeak osatzen dute. Bertan, Galiziako salda, haragi gorriak eta paella valentziarra daude. XVIII. mendeko eraikin tradizionala da aterpetxea.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Sarriatik Portomarinerako etapa Etapa 27

Sarriatik Portomarinerako etapa

km 22,0
Denbora 05H 00’
Zailtasuna ERTAINA
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