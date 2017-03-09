Camiño Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
C/ Maior, 7
Artigo traducido por un sistema de tradución automática. Máis información, aquí.
Albergue Mendizabal
Dispoñible sen conexión
180
C/ Maior, 7
Muruzábal (Navarra)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Celedonio Echeverría
Observacións: Roupa de cama e toalla incluída. Dispón de 4 bicicletas paira ir visitar Eunate.
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 4
Etapa de Pamplona/Iruña a Ponte a Raíña/Gares
km 24,0
Tempo 05H 45’
Dificultade media
Es Propietario ou xestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede á túa ficha e actualiza os teus datos para ofrecer aos peregrinos a información máis actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "Camiño de Santiago"?
Se tes fotografías de "O Camiño de Santiago" que queiras compartir connosco, podes envialas e ampliar a galería de fotografías.
Foro: Os peregrinos opinan sobre o Camiño de SantiagoVer todo