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Bide Frantsesa Iruñetik Garesera

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Mendizabal aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
18
0
Albergue mendizabal

Kale Nagusia, 7
Muruzabal (Nafarroa)

948 34 46 31, 678 010 119

[email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Celedonio Echeverría

Oharrak: Oheko arropa eta eskuoihala barne. 4 bizikleta ditu Eunatera joateko.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Iruñetik Garesera Etapa 4

Iruñetik Garesera

km 24,0
Denbora 05H 45’
Zailtasuna ERTAINA
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