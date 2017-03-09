Bide Frantsesa Iruñetik Garesera
Kale Nagusia, 7
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Mendizabal aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
180
Kale Nagusia, 7
Muruzabal (Nafarroa)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Celedonio Echeverría
Oharrak: Oheko arropa eta eskuoihala barne. 4 bizikleta ditu Eunatera joateko.
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