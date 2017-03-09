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Camino Francés Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Albergue Mendizabal

Disponible sin conexión
27
3
Albergue mendizabal

C/ Mayor, 7
Muruzábal (Navarra)

948 34 46 31, 678 010 119

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Celedonio Echeverría

Observaciones: Ropa de cama y toalla incluida. Dispone de 4 bicicletas para ir a visitar Eunate.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Tiempo 05H 45’
Dificultad Media
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