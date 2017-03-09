Català
Vull planificar el meu camí
  1. Inici ·
Camí Francès Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

Article traduït per un sistema de traducció automàtica. Més informació, aquí.

Alberg Mendizabal

Disponible sense connexió
18
0
Albergue mendizabal

C/ Major, 7
Muruzábal (Navarra)

948 34 46 31, 678 010 119

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Celedonio Echeverría

Observacions: Roba de llit i tovallola inclosa. Disposa de 4 bicicletes per a anar a visitar Eunate.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares Etapa 4

Etapa de Pamplona/Iruña a Puente la Reina/Gares

km 24,0
Temps 05H 45’
Dificultat mitjana
Afegeix alberg a la meva selecció

Ets propietari o gestiones un alberg de pelegrins?

Accedeix a la teva fitxa i actualitza les dades per oferir als pelegrins la informació més actualitzada possible.

Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

Veure tots

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Vols enviar alguna fotografia de "El camí de Sant Jaume"?

Si tens fotografies de "El camí de Sant Jaume" que vulguis compartir amb nosaltres, pots enviar-les i ampliar la galeria de fotografies.

Envia les teves fotografies! Mostra totes les fotografies