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Albergue Meiga Backpackers
Rúa dous Basquiños, 67
Santiago de Compostela
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Mari Cruz
Observacións: O albergue atópase a 10 minutos a pé da Praza de Cervantes e a escasa distancia da Estación de Autobuses, que se atopa douscentos metros á dereita do Camiño, onde a rúa dúas Concheiros cruza a Avenida de Lugo.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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