Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Bide Frantsesa Pedrouzotik Santiagorako etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Meiga Backpackers aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
37
0
Albergue meiga

Bi Basquiños, 67
Santiago

981 57 08 46

info _ [email protected]

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Mari Cruz

Oharrak: Aterpetxea Cervantes Plazatik 10 minutura dago, eta Autobus Geltokitik oso gertu, bidetik berrehun metro eskuinera, Lugo hiribidea zeharkatzen duen Concheiros bi herrixketan.

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Pedrouzotik Santiagorako etapa Etapa 31

Pedrouzotik Santiagorako etapa

km 20,0
Denbora 04H 30’
Zailtasuna ERTAINA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi