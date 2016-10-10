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Camí Francès Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

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Alberg Meiga Backpackers

Disponible sense connexió
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Albergue meiga

Rúa dos Basquiños, 67
Santiago de Compostel·la

981 57 08 46

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Cruz

Observacions: L'alberg es troba a 10 minuts a peu de la Plaça de Cervantes i a escassa distància de l'Estació d'Autobusos, que es troba dos-cents metres a la dreta del Camí, on la rúa dues Concheiros creua l'Avinguda de Lugo.

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la

km 20,0
Temps 04H 30’
Dificultat mitjana
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