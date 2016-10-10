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Alberg Meiga Backpackers
Rúa dos Basquiños, 67
Santiago de Compostel·la
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Mari Cruz
Observacions: L'alberg es troba a 10 minuts a peu de la Plaça de Cervantes i a escassa distància de l'Estació d'Autobusos, que es troba dos-cents metres a la dreta del Camí, on la rúa dues Concheiros creua l'Avinguda de Lugo.
Camí Francès
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostel·la
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