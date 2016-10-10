Albergue Meiga Backpackers
Rúa dos Basquiños, 67
Santiago de Compostela
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Mari Cruz
Observaciones: El albergue se encuentra a 10 minutos a pie de la Plaza de Cervantes y a escasa distancia de la Estación de Autobuses, que se encuentra doscientos metros a la derecha del Camino, donde la rúa dos Concheiros cruza la Avenida de Lugo.
Camino Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
¿Eres Propietario o gestionas un Albergue de Peregrinos?
Accede a tu ficha y actualiza tus datos para ofrecer a los peregrinos la información más actualizada posible.
¿Quieres enviar alguna fotografía de "El Camino de Santiago"?
Si tienes fotografías de "El Camino de Santiago" que quieras compartir con nosotros, puedes enviarlas y ampliar la galería de fotografías.
Foro: Los peregrinos opinan sobre el Camino de SantiagoVer todos