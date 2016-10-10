Albergue Meiga Backpackers

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Mari Cruz

Observaciones: El albergue se encuentra a 10 minutos a pie de la Plaza de Cervantes y a escasa distancia de la Estación de Autobuses, que se encuentra doscientos metros a la derecha del Camino, donde la rúa dos Concheiros cruza la Avenida de Lugo.