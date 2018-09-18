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Albergue Mar e Montaña
Milagrosa, 18
Vegadeo
Propiedade do albergue: Municipal
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Municipal
Persoa encargada de atender o albergue: Lilian Campos
Observacións: Almorzo 5 €Servizo de bar.Masaxe relaxante " donativo "Desenvolvemos actividades no albergue onde compartimos momentos con veciños, peregrinos e artistas da zona.Misa e bendición ao peregrino na parroquia de martes a sábado ás 20h ( horario de verán)
Camiño do Norte
Etapa da Caridade a Ribadeo
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