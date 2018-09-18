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Itsaso eta Mendiko aterpetxea
Milagrosa, 18
Begizta
Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lilian Campos
Oharrak: Gosaria 5 € Taberna zerbitzua. Masaje lasaigarria " Dohaintza bidez ". Hainbat jarduera egiten ditugu aterpetxean, inguruko bizilagun, erromes eta artistekin batera. Meza eta bedeinkapena erromesarentzat, parrokian, asteartetik larunbatera, 20:00etan (udako ordutegia)
Iparraldeko bidea
Karitatetik Ribadeora etapa
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