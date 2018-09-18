Euskara
Nire bidea planifikatu
  1. Hasiera ·
Iparraldeko Bidea Karitatetik Ribadeora etapa

Artikulu hau itzulpen automatikoko sistema batek itzuli du. Informazio gehiago, hemen.

Itsaso eta Mendiko aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
20
0
Albergue mar y montana

Milagrosa, 18
Begizta

0034 698 40 04 16

[email protected]

Aterpetxearen jabegoa: Udalekoa

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Udalekoa

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Lilian Campos

Oharrak: Gosaria 5 € Taberna zerbitzua. Masaje lasaigarria " Dohaintza bidez ". Hainbat jarduera egiten ditugu aterpetxean, inguruko bizilagun, erromes eta artistekin batera. Meza eta bedeinkapena erromesarentzat, parrokian, asteartetik larunbatera, 20:00etan (udako ordutegia)

Iparraldeko bidea

Iparraldeko bidea

Etapak 32
km 812,3
Karitatetik Ribadeora etapa Etapa 26

Karitatetik Ribadeora etapa

km 22,0
Denbora 05H 15’
Zailtasuna TXIKIA
Gehitu aterpetxea nire hautaketari

Erromesen aterpe baten jabea edo kudeatzailea zara?

Sartu zure fitxan eta eguneratu zure datuak, erromesei ahalik eta informazio eguneratuena eskaintzeko.

Foroa: Erromesek Donejakue bideari buruz duten iritzia

Ikusi denak

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

"Donejakue Bidea" ren argazkiren bat bidali nahi duzu?

Erakutsi nahi diguzun "Donejakue bideko" argazkirik baduzu, bidal iezaguzu, argazki-galeria osatzeko.

Bidali zure argazkiak! Argazki guztiak ikusi