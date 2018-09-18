Albergue Mar y Montaña

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Lilian Campos

Observaciones: Desayuno 5 € Servicio de bar. Masaje relajante " donativo " Desarrollamos actividades en el albergue donde compartimos momentos con vecinos, peregrinos y artistas de la zona. Misa y bendición al peregrino en la parroquia de martes a sábado a las 20h ( horario de verano)