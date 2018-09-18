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Camino del Norte Etapa de La Caridad a Ribadeo

Albergue Mar y Montaña

Disponible sin conexión
39
0
Albergue mar y montana

Milagrosa, 18
Vegadeo

0034 698 40 04 16

[email protected]

Propiedad del albergue: Municipal

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Municipal

Persona encargada de atender el albergue: Lilian Campos

Observaciones: Desayuno 5 € Servicio de bar. Masaje relajante " donativo " Desarrollamos actividades en el albergue donde compartimos momentos con vecinos, peregrinos y artistas de la zona. Misa y bendición al peregrino en la parroquia de martes a sábado a las 20h ( horario de verano)

Camino del Norte

Camino del Norte

Etapas 32
km 814,7
Etapa de La Caridad a Ribadeo Etapa 26

Etapa de La Caridad a Ribadeo

km 22,3
Tiempo 05H 15’
Dificultad Baja
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