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Camí del Nord Etapa de la Caritat a Ribadeo

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Alberg Mar i Muntanya

Disponible sense connexió
20
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Albergue mar y montana

Miraculosa, 18
Vegadeo

0034 698 40 04 16

[email protected]

Propietat de l'alberg: Municipal

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lilian Campos

Observacions: Desdejuni 5 €Servei de bar.Massatge relaxant " donatiu "Desenvolupem activitats en l'alberg on compartim moments amb veïns, pelegrins i artistes de la zona.Missa i benedicció al pelegrí en la parròquia de dimarts a dissabte a les 20h ( horari d'estiu)

Camí del Nord

Camí del Nord

Etapes 32
km 814,7
Etapa de la Caritat a Ribadeo Etapa 26

Etapa de la Caritat a Ribadeo

km 22,3
Temps 05H 15’
Dificultat baixa
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant Jaume

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