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Alberg Mar i Muntanya
Miraculosa, 18
Vegadeo
Propietat de l'alberg: Municipal
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Municipal
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Lilian Campos
Observacions: Desdejuni 5 €Servei de bar.Massatge relaxant " donatiu "Desenvolupem activitats en l'alberg on compartim moments amb veïns, pelegrins i artistes de la zona.Missa i benedicció al pelegrí en la parròquia de dimarts a dissabte a les 20h ( horari d'estiu)
Camí del Nord
Etapa de la Caritat a Ribadeo
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Fòrum: Els pelegrins opinen sobre el Camí de Sant JaumeVeure tots