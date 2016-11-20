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Via da Prata Etapa de Sevilla a Guillena

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Albergue Luz do Camiño

Dispoñible sen conexión
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Albergue luz del camino

C/ Federico García Lorca, 8 (á entrada do pobo)
Guillena (Sevilla)

955 785 262, 665 068 222 e 667 727 380

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Pilar

Observacións: Roupa de cama, sabas e edredones.

Vía da prata

Vía da prata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Tempo 05H 30’
Dificultade media
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