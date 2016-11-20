Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena
C/ Federico García Lorca, 8 (a l'entrada del poble)
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Albergui Llum del Camí
Disponible sense connexió
660
C/ Federico García Lorca, 8 (a l'entrada del poble)
Guillena (Sevilla)
Propietat de l'alberg: Privat
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pilar
Observacions: Ropa de cama, llençols i edredons.
Via de la plata
Etapes 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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