Albergui Llum del Camí

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Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena

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Disponible sense connexió
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Albergue luz del camino

C/ Federico García Lorca, 8 (a l'entrada del poble)
Guillena (Sevilla)

955 785 262, 665 068 222 i 667 727 380

[email protected]

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privat

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privat

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Pilar

Observacions: Ropa de cama, llençols i edredons.

Via de la plata

Via de la plata

Etapes 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Temps 05H 30’
Dificultat mitjana
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