Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena
C/ Federico García Lorca, 8 (a la entrada del pueblo)
Albergue Luz del Camino
Disponible sin conexión
14637
C/ Federico García Lorca, 8 (a la entrada del pueblo)
Guillena (Sevilla)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Pilar
Observaciones: Ropa de cama, sábanas y edredones.
Vía de la plata
Etapas 26
km 704,6
Etapa 1
Etapa de Sevilla a Guillena
km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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