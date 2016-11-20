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Via de la Plata Etapa de Sevilla a Guillena

Albergue Luz del Camino

Disponible sin conexión
146
37
Albergue luz del camino

C/ Federico García Lorca, 8 (a la entrada del pueblo)
Guillena (Sevilla)

955 785 262, 665 068 222 y 667 727 380

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Pilar

Observaciones: Ropa de cama, sábanas y edredones.

Vía de la plata

Vía de la plata

Etapas 26
km 704,6
Etapa de Sevilla a Guillena Etapa 1

Etapa de Sevilla a Guillena

km 22,7
Tiempo 05H 30’
Dificultad Media
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