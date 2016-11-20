Zilarraren Bidea Sevillatik Guillenarako etapa
Federico García Lorca kalea, 8 (herriaren sarreran)
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Luz del Camino aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
650
Federico García Lorca kalea, 8 (herriaren sarreran)
Guillena (Sevilla)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pilarea
Oharrak: Oheko arropa, maindireak eta edredoiak.
Zilarraren bidea
Etapak 26
km 702,4
Etapa 1
Sevillatik Guillenarako etapa
km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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