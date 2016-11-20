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Zilarraren Bidea Sevillatik Guillenarako etapa

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Luz del Camino aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
65
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Albergue luz del camino

Federico García Lorca kalea, 8 (herriaren sarreran)
Guillena (Sevilla)

955 785 262, 665 068 222 eta 667 727 380

pedroguillena@hotmailena

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Pilarea

Oharrak: Oheko arropa, maindireak eta edredoiak.

Zilarraren bidea

Zilarraren bidea

Etapak 26
km 702,4
Sevillatik Guillenarako etapa Etapa 1

Sevillatik Guillenarako etapa

km 22,0
Denbora 05H 30’
Zailtasuna ERTAINA
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