Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Rue d'Espagne
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Albergue Lle Chemin vers l'Etoile
Dispoñible sen conexión
7300
Rue d'Espagne
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedade do albergue: Privada
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada
Persoa encargada de atender o albergue: Jean Pierre Bonhomme
Observacións:
Camiño Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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