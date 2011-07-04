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Camiño Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Albergue Lle Chemin vers l'Etoile

Dispoñible sen conexión
730
0
03 le chemin etoile

Rue d'Espagne
Saint Jean Pied de Port (Francia)

+33 (0)5 59 37 20 71

Web / Link

Propiedade do albergue: Privada

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privada

Persoa encargada de atender o albergue: Jean Pierre Bonhomme

Observacións:

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tempo 07H 00’
Dificultade alta
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