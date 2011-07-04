Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Rue d'Espagne
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Alberg Le Chemin vers l'Etoile
Disponible sense connexió
7310
Rue d'Espagne
Saint Jean Pied de Port (França)
Propietat de l'alberg: Privada
Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada
Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jean Pierre Bonhomme
Observacions:
Camí Francès
Etapes 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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