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Camí Francès Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

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Alberg Le Chemin vers l'Etoile

Disponible sense connexió
731
0
03 le chemin etoile

Rue d'Espagne
Saint Jean Pied de Port (França)

+33 (0)5 59 37 20 71

Web / Link

Propietat de l'alberg: Privada

Institució o administració encarregada dels costos de manteniment: Privada

Persona encarregada d’atendre l'alberg: Jean Pierre Bonhomme

Observacions:

Camí Francès

Camí Francès

Etapes 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Temps 07H 00’
Dificultat alta
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