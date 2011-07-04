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Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

Albergue Le Chemin vers l'Etoile

Disponible sin conexión
932
73
03 le chemin etoile

Rue d'Espagne
Saint Jean Pied de Port (Francia)

+33 (0)5 59 37 20 71

Web / Link

Propiedad del albergue: Privada

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada

Persona encargada de atender el albergue: Jean Pierre Bonhomme

Observaciones:

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles Etapa 1

Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles

km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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