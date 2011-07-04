Camino Francés Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
Rue d'Espagne
Albergue Le Chemin vers l'Etoile
Disponible sin conexión
93273
Rue d'Espagne
Saint Jean Pied de Port (Francia)
Propiedad del albergue: Privada
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privada
Persona encargada de atender el albergue: Jean Pierre Bonhomme
Observaciones:
Camino Francés
Etapas 37
km 939,7
Etapa 1
Etapa de Saint Jean Pied de Port a Roncesvalles
km 25,7
Tiempo 07H 00’
Dificultad Alta
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