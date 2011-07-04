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Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

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Le Chemin vers l'Etoile aterpetxea

Konexiorik gabe erabilgarri
730
0
03 le chemin etoile

Rue d'Espagne
Porteko Saint Jean Pied (Frantzia)

+33 (0) 5 59 37 20 71

Web / Link

Aterpetxearen jabegoa: Pribatua

Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua

Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jean Pierre Bonhomme

Oharrak:

Bide frantsesa

Bide frantsesa

Etapak 37
km 938,3
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara Etapa 1

Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara

km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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