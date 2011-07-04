Bide Frantsesa Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
Rue d'Espagne
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Le Chemin vers l'Etoile aterpetxea
Konexiorik gabe erabilgarri
7300
Rue d'Espagne
Porteko Saint Jean Pied (Frantzia)
Aterpetxearen jabegoa: Pribatua
Mantentze-kostuez arduratzen den erakundea edo administrazioa: Pribatua
Aterpetxeaz arduratzen den pertsona: Jean Pierre Bonhomme
Oharrak:
Bide frantsesa
Etapak 37
km 938,3
Etapa 1
Saint Jean Pied-en etapa, Portetik Orreagara
km 25,7
Denbora 07H 00’
Zailtasuna HANDIA
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