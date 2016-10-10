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Albergue Lavacolla
Lavacolla, 35
Lavacolla (Concello de Santiago)
Propiedade do albergue: Privado
Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado
Persoa encargada de atender o albergue: Ana Isabel Branco
Observacións: Situado xunto á parada do autobús do aeroporto (Centro de Lavacolla) que vai ao centro de Santiago de Compostela e ao aeroporto cunha frecuencia de 30 minutos. 1000 m2 de zona axardinada e 300 m2 de terraza. Servizo de vending a partir das 9 da mañá: café e refrescos. Aparcadoiro para coches de apoio.
Camiño Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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