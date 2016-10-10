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Camiño Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

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Albergue Lavacolla

Dispoñible sen conexión
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Albergue labacolla

Lavacolla, 35
Lavacolla (Concello de Santiago)

981 89 72 74, 653 63 03 00

[email protected]

Web / Link

Propiedade do albergue: Privado

Institución ou administración encargada dos custos de mantemento: Privado

Persoa encargada de atender o albergue: Ana Isabel Branco

Observacións: Situado xunto á parada do autobús do aeroporto (Centro de Lavacolla) que vai ao centro de Santiago de Compostela e ao aeroporto cunha frecuencia de 30 minutos. 1000 m2 de zona axardinada e 300 m2 de terraza. Servizo de vending a partir das 9 da mañá: café e refrescos. Aparcadoiro para coches de apoio.

Camiño Francés

Camiño Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tempo 04H 30’
Dificultade media
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