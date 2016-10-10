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Camino Francés Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

Albergue Lavacolla

Disponible sin conexión
36
16
Albergue labacolla

Lavacolla, 35
Lavacolla (Concello de Santiago)

981 89 72 74, 653 63 03 00

[email protected]

Web / Link

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana Isabel Blanco

Observaciones: Situado junto a la parada del autobús del aeropuerto (Centro de Lavacolla) que va al centro de Santiago de Compostela y al aeropuerto con una frecuencia de 30 minutos. 1000 m2 de zona ajardinada y 300 m2 de terraza. Servicio de vending a partir de las 9 de la mañana: café y refrescos. Aparcamiento para coches de apoyo.

Camino Francés

Camino Francés

Etapas 37
km 939,7
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela Etapa 31

Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela

km 20,0
Tiempo 04H 30’
Dificultad Media
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