Albergue Lavacolla

Propiedad del albergue: Privado

Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado

Persona encargada de atender el albergue: Ana Isabel Blanco

Observaciones: Situado junto a la parada del autobús del aeropuerto (Centro de Lavacolla) que va al centro de Santiago de Compostela y al aeropuerto con una frecuencia de 30 minutos. 1000 m2 de zona ajardinada y 300 m2 de terraza. Servicio de vending a partir de las 9 de la mañana: café y refrescos. Aparcamiento para coches de apoyo.