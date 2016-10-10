Albergue Lavacolla
Lavacolla, 35
Lavacolla (Concello de Santiago)
Propiedad del albergue: Privado
Institución o administración encargada de los costes de mantenimiento: Privado
Persona encargada de atender el albergue: Ana Isabel Blanco
Observaciones: Situado junto a la parada del autobús del aeropuerto (Centro de Lavacolla) que va al centro de Santiago de Compostela y al aeropuerto con una frecuencia de 30 minutos. 1000 m2 de zona ajardinada y 300 m2 de terraza. Servicio de vending a partir de las 9 de la mañana: café y refrescos. Aparcamiento para coches de apoyo.
Camino Francés
Etapa de Pedrouzo a Santiago de Compostela
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